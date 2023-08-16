SPX

SPX6900, borsa endeksi olan ikonik S&P 500'den esinlenen bir parodi memecoindir. Yerleşik finansal sistemlere hicivli bir yaklaşım sunar. SPX6900'ün S&P 500 endeksinden daha fazla değere veya öneme sahip olduğunu mizahi bir şekilde öne sürerek, 6900'ün 500'den "daha büyük bir sayı" olduğu fikri etrafında inşa edilmiştir.

Kripto AdıSPX

SıralamaNo.78

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)8,15%

Dolaşımdaki Arz930 993 090,07

Maksimum Arz1 000 000 000

Toplam Arz930 993 090,07

Dolaşım Oranı0.9309%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.276243240417843,2025-07-28

En Düşük Fiyat0.000002634158164523,2023-08-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSPX6900, borsa endeksi olan ikonik S&P 500'den esinlenen bir parodi memecoindir. Yerleşik finansal sistemlere hicivli bir yaklaşım sunar. SPX6900'ün S&P 500 endeksinden daha fazla değere veya öneme sahip olduğunu mizahi bir şekilde öne sürerek, 6900'ün 500'den "daha büyük bir sayı" olduğu fikri etrafında inşa edilmiştir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SPX/USDT
SPX6900
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SPX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SPX/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SPX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...