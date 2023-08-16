SPX

SPX6900, borsa endeksi olan ikonik S&P 500'den esinlenen bir parodi memecoindir. Yerleşik finansal sistemlere hicivli bir yaklaşım sunar. SPX6900'ün S&P 500 endeksinden daha fazla değere veya öneme sahip olduğunu mizahi bir şekilde öne sürerek, 6900'ün 500'den "daha büyük bir sayı" olduğu fikri etrafında inşa edilmiştir.

Kripto AdıSPX

SıralamaNo.78

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)8,15%

Dolaşımdaki Arz930 993 090,07

Maksimum Arz1 000 000 000

Toplam Arz930 993 090,07

Dolaşım Oranı0.9309%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.276243240417843,2025-07-28

En Düşük Fiyat0.000002634158164523,2023-08-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSPX6900, borsa endeksi olan ikonik S&P 500'den esinlenen bir parodi memecoindir. Yerleşik finansal sistemlere hicivli bir yaklaşım sunar. SPX6900'ün S&P 500 endeksinden daha fazla değere veya öneme sahip olduğunu mizahi bir şekilde öne sürerek, 6900'ün 500'den "daha büyük bir sayı" olduğu fikri etrafında inşa edilmiştir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.