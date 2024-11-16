SQD

Subsquid Network, favori dApp'inize güç veren ZK güvenlikli ve hiper ölçeklenebilir veri erişim katmanıdır. Başka bir deyişle, blok zinciri uygulamalarının harika kullanıcı deneyimleri sunmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayan bir endeksleme protokolüdür.

Kripto AdıSQD

SıralamaNo.420

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.58%

Dolaşımdaki Arz934,968,468.3352959

Maksimum Arz1,337,000,000

Toplam Arz1,336,997,653.5180118

Dolaşım Oranı0.6993%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.28647939149743795,2025-06-11

En Düşük Fiyat0.022870639298236413,2024-11-16

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

Sosyal Medya

