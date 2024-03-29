SQT

SubQuery Network, geleceği merkeziyetsizleştirmek için inşacıları güçlendiren araçlarla web3 altyapısını yeniliyor. SubQuery, 160'tan fazla zincire lider Web-3 uygulamalarını güçlendirmek ve oluşturmak için hızlı, esnek, güvenilir ve merkeziyetsiz API'ler sağlayan bir blok zinciri veri indeksleyicisidir.

Kripto AdıSQT

SıralamaNo.1855

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz3,366,161,802.0808954

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,203,304,177.935055

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05551085304479353,2024-03-29

En Düşük Fiyat0.000426391531305968,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

