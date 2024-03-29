SQT

SubQuery Network, geleceği merkeziyetsizleştirmek için inşacıları güçlendiren araçlarla web3 altyapısını yeniliyor. SubQuery, 160'tan fazla zincire lider Web-3 uygulamalarını güçlendirmek ve oluşturmak için hızlı, esnek, güvenilir ve merkeziyetsiz API'ler sağlayan bir blok zinciri veri indeksleyicisidir.

Kripto AdıSQT

SıralamaNo.1855

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz3,366,161,802.0808954

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,203,304,177.935055

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05551085304479353,2024-03-29

En Düşük Fiyat0.000426391531305968,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSubQuery Network, geleceği merkeziyetsizleştirmek için inşacıları güçlendiren araçlarla web3 altyapısını yeniliyor. SubQuery, 160'tan fazla zincire lider Web-3 uygulamalarını güçlendirmek ve oluşturmak için hızlı, esnek, güvenilir ve merkeziyetsiz API'ler sağlayan bir blok zinciri veri indeksleyicisidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SQT/USDT
SubQuery Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SQT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SQT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SQT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...