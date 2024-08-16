SRC

Safe Road Club, rutin sürüş verilerinden para kazanarak sürüş alışkanlıklarını kaydedilen ve ödüllendirilen etkinliklere dönüştüren yapay zeka destekli bir Web3 uygulamasıdır. Bu yenilikçi platform, sürüş faaliyetlerini geliştirmek ve ödüllendirmek için GPS hız takibi ve AI analitiğini entegre ederek bir AI aracısı aracılığıyla veri toplama ve oyun benzeri karar verme sürecini otomatikleştirir.

Kripto AdıSRC

SıralamaNo.8788

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,999,981.2

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.0625524851901877,2024-08-16

En Düşük Fiyat0.005706798574656465,2025-03-21

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSafe Road Club, rutin sürüş verilerinden para kazanarak sürüş alışkanlıklarını kaydedilen ve ödüllendirilen etkinliklere dönüştüren yapay zeka destekli bir Web3 uygulamasıdır. Bu yenilikçi platform, sürüş faaliyetlerini geliştirmek ve ödüllendirmek için GPS hız takibi ve AI analitiğini entegre ederek bir AI aracısı aracılığıyla veri toplama ve oyun benzeri karar verme sürecini otomatikleştirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SRC/USDT
Safe Road Club
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SRC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SRC/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SRC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...