SRM

"Serum, merkeziyetsiz bir borsa ve merkeziyetsiz finansa yüksek hız ve düşük işlem maliyetleri getiren bir ekosistemdir. İzinsizdir ve Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. Serum, mevcut DeFi alanındaki eksik merkeziyetçilik nedeniyle var olan güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için yaratılmıştır. Tamamen merkeziyetsiz olduğu ve zincirler arası alım satım desteği ile gözetim dışı bir borsada çalıştığı ve müşterinizi tanıyın (KYC) gereksinimleri olmadığı iddia edilmektedir."

Kripto AdıSRM

SıralamaNo.1830

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz263,244,669

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,092,844,982

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği13.72061656,2021-09-11

En Düşük Fiyat0.00615636955921378,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkında"Serum, merkeziyetsiz bir borsa ve merkeziyetsiz finansa yüksek hız ve düşük işlem maliyetleri getiren bir ekosistemdir. İzinsizdir ve Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. Serum, mevcut DeFi alanındaki eksik merkeziyetçilik nedeniyle var olan güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için yaratılmıştır. Tamamen merkeziyetsiz olduğu ve zincirler arası alım satım desteği ile gözetim dışı bir borsada çalıştığı ve müşterinizi tanıyın (KYC) gereksinimleri olmadığı iddia edilmektedir."

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.