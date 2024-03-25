SSV

SSV.Network, Ethereum vakfı ile ortak araştırmaya dayanan Merkeziyetsiz bir ETH Staking Ağıdır; Secret-Shared-Validators (SSV), bir doğrulayıcı anahtarını güvenmeyen düğümler (veya operatörler) arasında bölmenin güvenli bir yoludur. Bir Ethereum doğrulayıcısının dağıtılmış kontrolünü ve çalışmasını sağlayan benzersiz bir protokoldür.

Kripto AdıSSV

SıralamaNo.413

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)68.93%

Dolaşımdaki Arz14,599,173.09801106

Maksimum Arz∞

Toplam Arz14,699,173.09801106

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği65.93224832365777,2024-03-25

En Düşük Fiyat1.9493476859140306,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

