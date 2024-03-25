SSV

SSV.Network, Ethereum vakfı ile ortak araştırmaya dayanan Merkeziyetsiz bir ETH Staking Ağıdır; Secret-Shared-Validators (SSV), bir doğrulayıcı anahtarını güvenmeyen düğümler (veya operatörler) arasında bölmenin güvenli bir yoludur. Bir Ethereum doğrulayıcısının dağıtılmış kontrolünü ve çalışmasını sağlayan benzersiz bir protokoldür.

Kripto AdıSSV

SıralamaNo.413

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)68.93%

Dolaşımdaki Arz14,599,173.09801106

Maksimum Arz

Toplam Arz14,699,173.09801106

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği65.93224832365777,2024-03-25

En Düşük Fiyat1.9493476859140306,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSSV.Network, Ethereum vakfı ile ortak araştırmaya dayanan Merkeziyetsiz bir ETH Staking Ağıdır; Secret-Shared-Validators (SSV), bir doğrulayıcı anahtarını güvenmeyen düğümler (veya operatörler) arasında bölmenin güvenli bir yoludur. Bir Ethereum doğrulayıcısının dağıtılmış kontrolünü ve çalışmasını sağlayan benzersiz bir protokoldür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SSV/USDT
SSV Token
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SSV)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SSV/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SSV)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...