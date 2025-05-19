STABUL

Stabull, çoğu DEX'in göz ardı ettiği bir pazar olan USD harici stabil coinler ve tokenize gerçek dünya varlıkları (RWAs) için özel olarak geliştirilmiş bir DEX'tir. Tipik AMM'lerden farklı olarak, fiyatlandırma ve likiditeyi yönlendirmek için zincir dışı fiyat oracle'ları kullanır ve FX veya altın gibi dış piyasaları takip eden varlıklar için daha doğru fiyat keşfi ve daha düşük işlem farkı sağlar. Bu tasarım aynı zamanda çıkarıcılar üzerindeki peg stresini azaltır ve likidite sağlayıcıları için sermaye verimliliğini artırır. Stabull, merkeziyetsiz, 7/24 FX ve emtia alım satımını etkin bir şekilde zincir üzerine getirmektedir - çoğu DEX'in üstesinden gelmek için inşa edilmediği bir şey.

Kripto AdıSTABUL

SıralamaNo.3021

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.12%

Dolaşımdaki Arz1,476,221

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı0.1476%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.2220222025386718,2025-05-19

En Düşük Fiyat0.06505700808676748,2025-11-17

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaStabull, çoğu DEX'in göz ardı ettiği bir pazar olan USD harici stabil coinler ve tokenize gerçek dünya varlıkları (RWAs) için özel olarak geliştirilmiş bir DEX'tir. Tipik AMM'lerden farklı olarak, fiyatlandırma ve likiditeyi yönlendirmek için zincir dışı fiyat oracle'ları kullanır ve FX veya altın gibi dış piyasaları takip eden varlıklar için daha doğru fiyat keşfi ve daha düşük işlem farkı sağlar. Bu tasarım aynı zamanda çıkarıcılar üzerindeki peg stresini azaltır ve likidite sağlayıcıları için sermaye verimliliğini artırır. Stabull, merkeziyetsiz, 7/24 FX ve emtia alım satımını etkin bir şekilde zincir üzerine getirmektedir - çoğu DEX'in üstesinden gelmek için inşa edilmediği bir şey.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.