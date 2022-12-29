STAT

STAT, dünyada Trader NFT'yi tanıtan ilk projedir. Trader NFT, NFT sahiplerine, yatırımcıların gerçek zamanlı işlem geçmişine erişme olanağı tanır. STAT, yatırımcılar için çeşitli hizmetler geliştirmektedir ve bu hizmetler STAT tokenlerine dayanmaktadır.

Kripto AdıSTAT

SıralamaNo.1524

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.14%

Dolaşımdaki Arz80,918,327.7646755

Maksimum Arz0

Toplam Arz96,918,327.764706

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.790730933318142,2022-12-29

En Düşük Fiyat0.04029967074700842,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSTAT, dünyada Trader NFT'yi tanıtan ilk projedir. Trader NFT, NFT sahiplerine, yatırımcıların gerçek zamanlı işlem geçmişine erişme olanağı tanır. STAT, yatırımcılar için çeşitli hizmetler geliştirmektedir ve bu hizmetler STAT tokenlerine dayanmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
STAT/USDT
STAT
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (STAT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
