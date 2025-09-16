STBL

STBL, getiri, şeffaflık ve gerçek dünya varlıkları (RWA) desteğini bir araya getirerek stabil coinlerin kullanışlılığını yeniden tanımlamak için oluşturulmuş, merkeziyetsiz ve saklama hizmeti sunmayan bir platformdur. Temelde STBL, DeFi ekosisteminde öne çıkan benzersiz avantajlara sahip stabil coinler (USST ve YLD) basmak için kullanılan bir mekanizmadır: stake etmeden kazanç, kilitleme gerektirmez ve RWA destekli büyümeye sahiptir.

Kripto AdıSTBL

SıralamaNo.561

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.09%

Dolaşımdaki Arz500,000,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.05%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6107798696411226,2025-09-24

En Düşük Fiyat0.05027366108223707,2025-09-16

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

STBL, getiri, şeffaflık ve gerçek dünya varlıkları (RWA) desteğini bir araya getirerek stabil coinlerin kullanışlılığını yeniden tanımlamak için oluşturulmuş, merkeziyetsiz ve saklama hizmeti sunmayan bir platformdur. Temelde STBL, DeFi ekosisteminde öne çıkan benzersiz avantajlara sahip stabil coinler (USST ve YLD) basmak için kullanılan bir mekanizmadır: stake etmeden kazanç, kilitleme gerektirmez ve RWA destekli büyümeye sahiptir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

ELIZAOS Etkinliği2000g
STBL/USDT
STBL
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (STBL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
