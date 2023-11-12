STBOT

Bu, Solana'da yüksek hızda ve sürekli güncellenen tek ve güvenli keskin nişancı botudur. Ekip, Botu günlük olarak geliştirir ve ayrıca STBOT için bir ekosistem oluşturur.

Kripto AdıSTBOT

SıralamaNo.7331

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,605,441

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.007658908367003941,2023-12-27

En Düşük Fiyat0.000004562400716672,2023-11-12

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

