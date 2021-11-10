STBU

Stobox, kullanıcıların dijital varlıklardan ve tokenize menkul kıymetlerden yararlanmasına yardımcı olmak için teknoloji ve danışmanlık sağlayan üst düzey ödüllü bir tokenizasyon şirketidir. Misyonları, işletmelerin tokenizasyonu benimsemesini ve Gerçek Dünya Varlıkları ile yeni fırsatların kilidini açmasını her zamankinden daha kolay hale getirmektir.

Kripto AdıSTBU

SıralamaNo.2230

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz150,000,000

Maksimum Arz250,000,000

Toplam Arz250,000,000

Dolaşım Oranı0.6%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5009937387922438,2021-11-10

En Düşük Fiyat0.000117516245378328,2022-01-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaStobox, kullanıcıların dijital varlıklardan ve tokenize menkul kıymetlerden yararlanmasına yardımcı olmak için teknoloji ve danışmanlık sağlayan üst düzey ödüllü bir tokenizasyon şirketidir. Misyonları, işletmelerin tokenizasyonu benimsemesini ve Gerçek Dünya Varlıkları ile yeni fırsatların kilidini açmasını her zamankinden daha kolay hale getirmektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.