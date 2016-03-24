STEEM

Steem, sosyal bilgileri depolayan ve Beyin Kanıtı algoritmasına dayalı olarak belirteçleri dağıtan açık kaynaklı bir blok zinciri protokolüdür. Dünyanın en hızlı işlem hızı ve en büyük işlem hacmi blok zinciri olan Steem, meşgul.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.ses vb. dahil olmak üzere kullanıcı odaklı uygulamalar için birden fazla blok zinciri protokolünü destekleyebilir. Steem blok zinciri, uygulamalarının kullanıcı içeriğini, sosyal yayınları, hesap bilgilerini, JSON meta verilerini vb. bu bilgiyi paylaştığınız için. STEEM jetonları, Steem'in üç saniyelik modülü ve Delegated of Stake algoritması sayesinde üç saniyelik transferler ve ücret yok gibi sınıfının en iyisi özelliklere sahiptir.

