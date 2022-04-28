STEPN

STEPN, dahili Game-Fi ve Social-Fi öğelerine sahip Web3 yaşam tarzı uygulamasıdır. STEPN, çoğu insan için temel bir günlük aktivite etrafında inşa edilmiştir - hareket etmek. Solana Ignition Hackathon 2021'de 500'den fazla proje arasından 4. sırayı aldık, işleyen bir hareket et&kazan konseptini etkin bir şekilde hayata geçiren ilk proje biziz. Kullanıcılar kendilerini Sneaker şeklinde NFT'lerle donatabilir. Yürüyerek, jog atarak veya dışarıda koşarak, kullanıcılar oyun içinde kullanılabilecek veya kâr için nakde çevrilebilecek oyun para birimini kazanırlar. Game-Fi ile STEPN, milyonlarca insanı daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmeyi, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve halkı Web 3.0'a bağlamayı amaçlarken, aynı anda, kullanıcı tarafından oluşturulan Web 3.0 içeriğini destekleyen uzun ömürlü bir platform oluşturmak için Social-Fi yönüne bağlı kalır.

Kripto AdıSTEPN

SıralamaNo.399

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.27%

Dolaşımdaki Arz3,111,400,155.102167

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,073,850,155.102167

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.114427206028121,2022-04-28

En Düşük Fiyat0.013182670612305493,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.