STORJ

Storj, eşler arasında depolama sözleşmelerinin oluşturulması ve yürütülmesi için dağıtılmış bir ağ oluşturan bir protokoldür. Storj protokolü, ağdaki eşlerin sözleşmeleri müzakere etmesini, veri aktarmasını, uzaktaki verilerin bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini doğrulamasını, verileri almasını ve diğer düğümlere ödeme yapmasını sağlar. Her eş, önemli bir insan etkileşimi olmadan bu eylemleri gerçekleştirebilen otonom bir ajandır. Bu etkileşimler için temel araçların çoğu bu bölümde açıklanmıştır. Protokol belgelerinin tamamı başka bir yerde bulunabilir.

Kripto AdıSTORJ

SıralamaNo.372

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.13%

Dolaşımdaki Arz422,973,378.63491154

Maksimum Arz0

Toplam Arz424,999,998.00000113

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2017-07-03 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.4097 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği3.90788278,2021-03-28

En Düşük Fiyat0.0483529328365,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaStorj, eşler arasında depolama sözleşmelerinin oluşturulması ve yürütülmesi için dağıtılmış bir ağ oluşturan bir protokoldür. Storj protokolü, ağdaki eşlerin sözleşmeleri müzakere etmesini, veri aktarmasını, uzaktaki verilerin bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini doğrulamasını, verileri almasını ve diğer düğümlere ödeme yapmasını sağlar. Her eş, önemli bir insan etkileşimi olmadan bu eylemleri gerçekleştirebilen otonom bir ajandır. Bu etkileşimler için temel araçların çoğu bu bölümde açıklanmıştır. Protokol belgelerinin tamamı başka bir yerde bulunabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.