StakeStone, blok zinciri ağlarında staking ve likidite dağıtımını geliştirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir likidite altyapısı protokolüdür. ETH, BTC gibi varlıkların stake edilmesi için yenilikçi çözümlerimiz, kullanıcılara optimize edilmiş getiriler sunarken verimli likidite yeniden dağıtımı sağlar.

Kripto AdıSTO

SıralamaNo.673

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.32%

Dolaşımdaki Arz225,333,333

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2253%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.23378559364403423,2025-10-09

En Düşük Fiyat0.05273459706092496,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

