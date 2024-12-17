STREAM

Streamflow, yaratımdan olgunluğa kadar token oluşturmak ve dağıtmak için güvenli, kullanımı kolay ve güçlü bir token altyapısıdır. Streamflow'un ürün paketi şu özellikleri içerir: kripto yerel bordro. kodsuz, büyük ölçekli (kazanılmış) airdroplar. token vesting. token kilitleri (ve LP kilitleri). topluluk gösterge tabloları. SPL token staking. launchpad (çok yakında). dijital varlıklar ikincil pazar yeri (çok yakında).

Kripto AdıSTREAM

SıralamaNo.1650

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz135,733,725.901419

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1357%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3127763606523286,2024-12-17

En Düşük Fiyat0.017016157885463627,2025-04-25

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Streamflow, yaratımdan olgunluğa kadar token oluşturmak ve dağıtmak için güvenli, kullanımı kolay ve güçlü bir token altyapısıdır. Streamflow'un ürün paketi şu özellikleri içerir: kripto yerel bordro. kodsuz, büyük ölçekli (kazanılmış) airdroplar. token vesting. token kilitleri (ve LP kilitleri). topluluk gösterge tabloları. SPL token staking. launchpad (çok yakında). dijital varlıklar ikincil pazar yeri (çok yakında).

Sektör

Sosyal Medya

