STRIKE

StrikeBit, Yapay Zekâ Aracılarının gücüyle kripto alım satımını yeniden tanımlamaktadır. Platform, kullanıcıların piyasa stratejilerini uygulayan, eğilimleri analiz eden ve kârlı fırsatları ortaya çıkaran özelleştirilebilir Yapay Zekâ Aracıları başlatmasına olanak tanır. Opsiyonlar ve sürekli alım satım öngörülerinden stratejik bahisler için tasarlanmış bir tahmin pazarına kadar, StrikeBit yatırımcılar için kapsamlı bir ekosistem sunar. Aracılarınızı gelişmiş stratejiler için kullanın ya da değerleri için alıp satın, StrikeBit Yapay Zekâ destekli alım satımın geleceğini sizin elinize teslim eder.

Kripto AdıSTRIKE

SıralamaNo.1868

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.13%

Dolaşımdaki Arz209,900,000

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1049%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.038382423217328904,2025-10-01

En Düşük Fiyat0.007159197619572872,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaStrikeBit, Yapay Zekâ Aracılarının gücüyle kripto alım satımını yeniden tanımlamaktadır. Platform, kullanıcıların piyasa stratejilerini uygulayan, eğilimleri analiz eden ve kârlı fırsatları ortaya çıkaran özelleştirilebilir Yapay Zekâ Aracıları başlatmasına olanak tanır. Opsiyonlar ve sürekli alım satım öngörülerinden stratejik bahisler için tasarlanmış bir tahmin pazarına kadar, StrikeBit yatırımcılar için kapsamlı bir ekosistem sunar. Aracılarınızı gelişmiş stratejiler için kullanın ya da değerleri için alıp satın, StrikeBit Yapay Zekâ destekli alım satımın geleceğini sizin elinize teslim eder.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.