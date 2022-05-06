STRM

StreamCoin, yayıncıların ve izleyicilerin doğrudan bağlantı kurduğu bir geleceğe inanıyor. Yaratıcı içeriğiniz için kazanç fırsatları, asgari işlem ücretleri, güvenli ödemeler ve mülkiyet özgürlüğünün yer aldığı bir geleceğe inanıyor.

Kripto AdıSTRM

SıralamaNo.1879

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz1,492,629,682

Maksimum Arz3,041,407,378.956867

Toplam Arz3,041,407,378.956867

Dolaşım Oranı0.4907%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.29833616488197456,2022-05-06

En Düşük Fiyat0.000502346011046426,2024-12-16

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

