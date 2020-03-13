STX

Stacks, akıllı sözleşmeler için bir Bitcoin Katmanıdır. Akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların Bitcoin'i bir varlık olarak kullanmasına ve işlemleri Bitcoin blok zincirinde gerçekleştirmesine olanak tanır.

Kripto AdıSTX

SıralamaNo.76

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.78%

Dolaşımdaki Arz1,814,605,788.19049

Maksimum Arz1,818,000,000

Toplam Arz1,814,570,813.19049

Dolaşım Oranı0.9981%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.840638956084225,2024-04-01

En Düşük Fiyat0.0450080485668,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriSTACKS

HakkındaStacks, akıllı sözleşmeler için bir Bitcoin Katmanıdır. Akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların Bitcoin'i bir varlık olarak kullanmasına ve işlemleri Bitcoin blok zincirinde gerçekleştirmesine olanak tanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
STX/USDC
Stacks
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (STX)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
STX/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (STX)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...