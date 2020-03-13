STX

Stacks, akıllı sözleşmeler için bir Bitcoin Katmanıdır. Akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların Bitcoin'i bir varlık olarak kullanmasına ve işlemleri Bitcoin blok zincirinde gerçekleştirmesine olanak tanır.

Kripto AdıSTX

SıralamaNo.89

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.59%

Dolaşımdaki Arz1,813,365,962.56479

Maksimum Arz1,818,000,000

Toplam Arz1,813,365,962.56479

Dolaşım Oranı0.9974%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.840638956084225,2024-04-01

En Düşük Fiyat0.0450080485668,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriSTACKS

HakkındaStacks, akıllı sözleşmeler için bir Bitcoin Katmanıdır. Akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların Bitcoin'i bir varlık olarak kullanmasına ve işlemleri Bitcoin blok zincirinde gerçekleştirmesine olanak tanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.