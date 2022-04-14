SUIAI

SUAI, SUI'deki ilk yapay zekâ projesidir. Amiral gemisi ürünü, kullanıcıların Yapay Zekâ Ajanslarını kolayca oluşturmasına, tokenize etmesine, alıp satmasına ve bunlarla etkileşime girmesine olanak tanıyan bir Yapay Zekâ Ajansı katmanıdır. Virtuals protokollerinin son zamanlarda 1,6 milyar $ değerinden fazla piyasa değerine ulaşmasıyla SUAI, 400 katın üzerinde potansiyel bir artışa sahiptir. SUI Ajansları, Yapay Zekâ ve SUI Blok Zincirini birleştirerek, yaratıcıları, geliştiricileri ve toplulukları güçlendirerek 10 Trilyon $ değerinde devasa bir pazarın kilidini açar. Yapay Zekâ Ajanslarını tek bir tıklamayla kolayca başlatın, kullanın ve alıp satın. Her Yapay Zekâ Ajansı tokenize edilir, $SuiAi ile eşleştirilir ve projenin likidite havuzlarına kilitlenir.

Kripto AdıSUIAI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz66,785,500

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSUAI, SUI'deki ilk yapay zekâ projesidir. Amiral gemisi ürünü, kullanıcıların Yapay Zekâ Ajanslarını kolayca oluşturmasına, tokenize etmesine, alıp satmasına ve bunlarla etkileşime girmesine olanak tanıyan bir Yapay Zekâ Ajansı katmanıdır. Virtuals protokollerinin son zamanlarda 1,6 milyar $ değerinden fazla piyasa değerine ulaşmasıyla SUAI, 400 katın üzerinde potansiyel bir artışa sahiptir. SUI Ajansları, Yapay Zekâ ve SUI Blok Zincirini birleştirerek, yaratıcıları, geliştiricileri ve toplulukları güçlendirerek 10 Trilyon $ değerinde devasa bir pazarın kilidini açar. Yapay Zekâ Ajanslarını tek bir tıklamayla kolayca başlatın, kullanın ve alıp satın. Her Yapay Zekâ Ajansı tokenize edilir, $SuiAi ile eşleştirilir ve projenin likidite havuzlarına kilitlenir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.