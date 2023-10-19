SUI

Sui, dijital varlık mülkiyetini hızlı, özel, güvenli ve herkes için erişilebilir kılmak için aşağıdan yukarıya tasarlanmış, türünün ilk örneği bir Katman 1 blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Move programlama dilini temel alan nesne merkezli modeli, paralel yürütme, saniyenin altında kesinlik ve zengin zincir üstü varlıklar sağlar. Yatay olarak ölçeklenebilir işleme ve depolama ile Sui, düşük maliyet ve rakipsiz hız ile çok çeşitli uygulamaları destekler. Sui, blok zincirinde adım işlevli bir ilerleme ve içerik üreticilerin ve geliştiricilerin kaliteli, kullanıcı dostu deneyimler oluşturabilecekleri bir platformdur.

Kripto AdıSUI

SıralamaNo.22

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0018%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)20.54%

Dolaşımdaki Arz3,681,325,480.198332

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3681%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.351851996195496,2025-01-06

En Düşük Fiyat0.36434978773897353,2023-10-19

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

HakkındaSui, dijital varlık mülkiyetini hızlı, özel, güvenli ve herkes için erişilebilir kılmak için aşağıdan yukarıya tasarlanmış, türünün ilk örneği bir Katman 1 blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Move programlama dilini temel alan nesne merkezli modeli, paralel yürütme, saniyenin altında kesinlik ve zengin zincir üstü varlıklar sağlar. Yatay olarak ölçeklenebilir işleme ve depolama ile Sui, düşük maliyet ve rakipsiz hız ile çok çeşitli uygulamaları destekler. Sui, blok zincirinde adım işlevli bir ilerleme ve içerik üreticilerin ve geliştiricilerin kaliteli, kullanıcı dostu deneyimler oluşturabilecekleri bir platformdur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.