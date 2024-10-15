SUMMIT

Summit, son derece aktif ve tutkulu topluluğunun desteğiyle çalışan çığır açıcı Birleş Kazan (Unite-to-Earn) mekanizması sayesinde meme token alanında devrim yaratıyor. Toplam arzın %99'u stake edilmiş durumda olan Summit, topluluk odaklı staking ve sürdürülebilir token ekonomisi için yeni bir standart belirleyerek meme token dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor.

Kripto AdıSUMMIT

SıralamaNo.3522

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz2,100,000,000,000

Toplam Arz2,030,499,956,251

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.002838504788824605,2024-12-19

En Düşük Fiyat0.000010580377364973,2024-10-15

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSummit, son derece aktif ve tutkulu topluluğunun desteğiyle çalışan çığır açıcı Birleş Kazan (Unite-to-Earn) mekanizması sayesinde meme token alanında devrim yaratıyor. Toplam arzın %99'u stake edilmiş durumda olan Summit, topluluk odaklı staking ve sürdürülebilir token ekonomisi için yeni bir standart belirleyerek meme token dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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