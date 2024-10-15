SUMMIT

Summit, son derece aktif ve tutkulu topluluğunun desteğiyle çalışan çığır açıcı Birleş Kazan (Unite-to-Earn) mekanizması sayesinde meme token alanında devrim yaratıyor. Toplam arzın %99'u stake edilmiş durumda olan Summit, topluluk odaklı staking ve sürdürülebilir token ekonomisi için yeni bir standart belirleyerek meme token dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor.

Kripto AdıSUMMIT

SıralamaNo.3522

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz2,100,000,000,000

Toplam Arz2,030,499,956,251

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.002838504788824605,2024-12-19

En Düşük Fiyat0.000010580377364973,2024-10-15

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSummit, son derece aktif ve tutkulu topluluğunun desteğiyle çalışan çığır açıcı Birleş Kazan (Unite-to-Earn) mekanizması sayesinde meme token alanında devrim yaratıyor. Toplam arzın %99'u stake edilmiş durumda olan Summit, topluluk odaklı staking ve sürdürülebilir token ekonomisi için yeni bir standart belirleyerek meme token dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.