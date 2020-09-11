SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

Kripto AdıSUN

SıralamaNo.115

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.16%

Dolaşımdaki Arz19,183,205,509.095093

Maksimum Arz19,900,730,000

Toplam Arz19,900,730,000

Dolaşım Oranı0.9639%

Arz Tarihi2020-09-11 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05435516929972846,2021-10-20

En Düşük Fiyat0.0046319555547312,2022-11-14

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

HakkındaSUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
