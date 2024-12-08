SUPRA

Kripto AdıSUPRA

SıralamaNo.633

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz21,016,438,527.02382

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz80,631,480,539.7818

Dolaşım Oranı0.2101%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07345197583389378,2024-12-08

En Düşük Fiyat0.001249915532832845,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriSUPRA

HakkındaSupra, MoveVM ile başlayan bir MultiVM Katman 1'dir. Saniyenin altında mutabakat gecikmesi ile küresel olarak dağıtılmış 300 düğümde 500.000 TPS verim sağlayan Supra, dünyanın ilk dikey olarak entegre, hepsi bir arada blok zincirini inşa ediyor. Yerel oracle fiyat beslemeleri, zincir üzerinde rastgelelik, zincirler arası iletişim ve otomasyonun yanı sıra yakında sunulacak EVM ve SolanaVM desteği ile Supra, geliştiricilere Süper dApp'ler oluşturmak için birleşik bir platformda ihtiyaç duydukları her şeyi sağlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.