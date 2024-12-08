SUPRA

Supra, MoveVM ile başlayan bir MultiVM Katman 1'dir. Saniyenin altında mutabakat gecikmesi ile küresel olarak dağıtılmış 300 düğümde 500.000 TPS verim sağlayan Supra, dünyanın ilk dikey olarak entegre, hepsi bir arada blok zincirini inşa ediyor. Yerel oracle fiyat beslemeleri, zincir üzerinde rastgelelik, zincirler arası iletişim ve otomasyonun yanı sıra yakında sunulacak EVM ve SolanaVM desteği ile Supra, geliştiricilere Süper dApp'ler oluşturmak için birleşik bir platformda ihtiyaç duydukları her şeyi sağlıyor.

Kripto AdıSUPRA

SıralamaNo.633

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz21,016,438,527.02382

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz80,631,480,539.7818

Dolaşım Oranı0.2101%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07345197583389378,2024-12-08

En Düşük Fiyat0.001249915532832845,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriSUPRA

HakkındaSupra, MoveVM ile başlayan bir MultiVM Katman 1'dir. Saniyenin altında mutabakat gecikmesi ile küresel olarak dağıtılmış 300 düğümde 500.000 TPS verim sağlayan Supra, dünyanın ilk dikey olarak entegre, hepsi bir arada blok zincirini inşa ediyor. Yerel oracle fiyat beslemeleri, zincir üzerinde rastgelelik, zincirler arası iletişim ve otomasyonun yanı sıra yakında sunulacak EVM ve SolanaVM desteği ile Supra, geliştiricilere Süper dApp'ler oluşturmak için birleşik bir platformda ihtiyaç duydukları her şeyi sağlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SUPRA/USDC
Supra
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SUPRA)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SUPRA/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SUPRA)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...