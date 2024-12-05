SUT

SuperTrust (SUT), doğrudan geliştirilen ve işletilen küresel bir platform için ödeme aracı olarak kullanılır. Şu anda geliştirilmekte olan Küresel Doğrudan Reklam Platformu (MOAD) ve küresel bir doğal çevre paylaşım platformu olan NATURUBOOK için kullanılacak ve platform kullanılırken SUT tokeninden yararlanılacaktır. Küresel pazarlama yoluyla kullanıcıları yaygınlaştıracak ve yerli ile yabancı ortaklarla işbirliği yaparak platformun değerini en üst düzeye çıkaracaktır. Küresel pazarlama yoluyla kullanıcı sayısını artırarak ücret ödemek için bir ödeme tokeni olarak kullanılacaktır. (Reklam ücretleri, işletim ücretleri, hizmet kullanım ücretleri)

Kripto AdıSUT

SıralamaNo.1435

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3,395.92%

Dolaşımdaki Arz2,024,492.29

Maksimum Arz238,403,732

Toplam Arz188,403,732

Dolaşım Oranı0.0084%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği14.781625772609802,2025-09-06

En Düşük Fiyat0.3344397049660654,2024-12-05

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

