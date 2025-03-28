SVL

Slash Vision Labs (SVL), özellikle kripto para ödemeleri alanında değerin aktarılma biçiminde devrim yaratmaya odaklanmış bir projedir. Slash, geleneksel finansal sistemler ile dijital para birimleri arasındaki boşluğu doldurmak üzere tasarlanmış, Japonya'nın ilk kripto destekli kredi kartının yaratıcısıdır. Bu kripto kart ürünü, SVL'nin bir sonraki kripto kullanıcıları dalgasına katılmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır. SVL tokeni, Slash ödeme ürünlerinden elde edilen gelirin %100'ünü topluluğa geri dağıtmak üzere tasarlanan bu ekosistemin merkezinde yer almaktadır.

Kripto AdıSVL

SıralamaNo.3789

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0706262617330599,2025-09-29

En Düşük Fiyat0.002311652863941711,2025-03-28

Herkese Açık Blok ZinciriMNT

Sektör

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.