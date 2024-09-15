SVTS

SyncVault, sanatçı, yaratıcı ve marka topluluklarını güçlendirmek ve ödüllendirmek için tasarlanmış son teknoloji bir SocialFi protokolüdür. Üyeler, topluluk odaklı etkileşimlere katılarak, herkesin fayda sağladığı işbirliğine dayalı bir ekosistemi teşvik ederek "Kazanmak için Katılımda Bulunabilirler". Şeffaf teşvikler ve yenilikçi katılım mekanizmaları sayesinde SyncVault, katkıların tanınmasını ve ödüllendirilmesini sağlayarak herkes için gelişen, karşılıklı yarar sağlayan bir ortam yaratır. Toplulukların birlikte bağlanma, büyüme ve gelişme şeklini dönüştürmek için SyncVault'a katılın.

Kripto AdıSVTS

SıralamaNo.3996

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.41508791793739513,2025-02-12

En Düşük Fiyat0.03146446041021334,2024-09-15

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

