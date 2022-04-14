SWAN

2021 yılında başlatılan SwanChain, merkeziyetsiz yapay zekânın geleceği için özel olarak tasarlanmış ilk gerçek merkeziyetsiz bulut altyapısıdır. OP süper zincir teknolojisini kullanarak, depolama, bilgi işlem, bant genişliği ve ödemeler genelinde kapsamlı çözümler sunarak Web3 ile yapay zekâyı birleştirmeye öncülük etmektedir. Topluluk veri merkezleri ağındaki az kullanılan bilgi işlem gücünden yararlanarak, entegrasyonu bilgi işlem maliyetlerinde %70'e varan önemli bir düşüş sağlarken, atıl bilgi işlem varlıklarından para kazanılmasını mümkün kılıyor. Merkeziyetsiz depolama, Yapay Zekâ ve Sıfır Bilgi kanıtları için yenilikçi pazar yerleri ve Yapay Zekâ modeli dağıtımı için LagrangeDAO'nun verimliliği sayesinde SwanChain, Yapay Zekâ geliştirmeyi sorunsuz ve uygun maliyetli hâle getirir.

Kripto AdıSWAN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSWAN

Sektör

Sosyal Medya

