$SWFTC: SWFT Blok Zinciri ve Yapay Zekâ Hizmetlerini Güçlendirme (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC), SWFT Blok Zincirinin yapay zekâ destekli ekosistemi SWFTGPT'yi yönlendiren yerel fayda tokeni ve Coinbase'de yer alan ilk yapay zekâ tokenidir. SWFTGPT aynı zamanda kripto için alana özgü ilk LLM'dir.

SıralamaNo.433

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz10,000,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09186150133609772,2018-01-10

En Düşük Fiyat0.000468563453269,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
