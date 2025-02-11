SWGT

SmartWorld Global Token (SWGT), blok zinciri tabanlı ürünler ekosistemine yönelik kişisel anahtarınızdır. Fayda tokeni SWG Global Ltd tarafından geliştirilmiştir ve iki umut verici ürünle desteklenmektedir: yaşam için - ulaşım ve lojistik komplekslerinde blok zinciri teknolojisini uygular ve iş dünyası için - dünyanın ilk sıfır komisyonlu merkeziyetsiz iş pazar yeri.

Kripto AdıSWGT

SıralamaNo.3927

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2532902267169131,2025-02-11

En Düşük Fiyat0.02176318205602122,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSmartWorld Global Token (SWGT), blok zinciri tabanlı ürünler ekosistemine yönelik kişisel anahtarınızdır. Fayda tokeni SWG Global Ltd tarafından geliştirilmiştir ve iki umut verici ürünle desteklenmektedir: yaşam için - ulaşım ve lojistik komplekslerinde blok zinciri teknolojisini uygular ve iş dünyası için - dünyanın ilk sıfır komisyonlu merkeziyetsiz iş pazar yeri.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.