SmartWorld Global Token (SWGT), blok zinciri tabanlı ürünler ekosistemine yönelik kişisel anahtarınızdır. Fayda tokeni SWG Global Ltd tarafından geliştirilmiştir ve iki umut verici ürünle desteklenmektedir: yaşam için - ulaşım ve lojistik komplekslerinde blok zinciri teknolojisini uygular ve iş dünyası için - dünyanın ilk sıfır komisyonlu merkeziyetsiz iş pazar yeri.

Kripto AdıSWGT

SıralamaNo.3927

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2532902267169131,2025-02-11

En Düşük Fiyat0.02176318205602122,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSmartWorld Global Token (SWGT), blok zinciri tabanlı ürünler ekosistemine yönelik kişisel anahtarınızdır. Fayda tokeni SWG Global Ltd tarafından geliştirilmiştir ve iki umut verici ürünle desteklenmektedir: yaşam için - ulaşım ve lojistik komplekslerinde blok zinciri teknolojisini uygular ve iş dünyası için - dünyanın ilk sıfır komisyonlu merkeziyetsiz iş pazar yeri.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SWGT/USDT
SWGT
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SWGT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Loading...