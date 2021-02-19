SWINGBY

Swingby’nin Köprü Protokolü olan Skybridge, BTC, Ethereum, Binance Chain ve Katman 2 ‘Çok Taraflı Hesaplama’ teknolojisini kullanarak hızlı token swapları yürüterek bir düğüm ağı tarafından sabitlenen diğer blok zincirleri arasında güvensiz köprüler oluşturur. Kullanıcıların bitcoin tokenlerini merkezi bir koruyucuya güvenmeden Bitcoin, Ethereum ve Binance Chain blok zincirleri arasında hareket ettirmelerini sağlar, likidite havuzlama ve DEX alım satımı gibi DEFI yetenekleri dünyasına, kullanımı kolay UX ile bir kapı açar.

Kripto AdıSWINGBY

SıralamaNo.2729

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz889,788,091.4323165

Maksimum Arz925,000,000

Toplam Arz889,788,091.4323165

Dolaşım Oranı0.9619%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.13198303,2021-02-19

En Düşük Fiyat0.000070124516478627,2025-06-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSwingby’nin Köprü Protokolü olan Skybridge, BTC, Ethereum, Binance Chain ve Katman 2 ‘Çok Taraflı Hesaplama’ teknolojisini kullanarak hızlı token swapları yürüterek bir düğüm ağı tarafından sabitlenen diğer blok zincirleri arasında güvensiz köprüler oluşturur. Kullanıcıların bitcoin tokenlerini merkezi bir koruyucuya güvenmeden Bitcoin, Ethereum ve Binance Chain blok zincirleri arasında hareket ettirmelerini sağlar, likidite havuzlama ve DEX alım satımı gibi DEFI yetenekleri dünyasına, kullanımı kolay UX ile bir kapı açar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.