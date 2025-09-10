SWTCH

Switchboard, kullanıcıların web3 ve DeFi uygulamaları için hızlı, özelleştirilebilir ve doğrulanabilir veri akışlarını izin gerektirmeden oluşturmalarına olanak tanıyan her şeyi bilen bir oracle'dır.

Kripto AdıSWTCH

SıralamaNo.1160

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)8.11%

Dolaşımdaki Arz171,606,373

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1716%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.20357481128794683,2025-09-10

En Düşük Fiyat0.03728261071219721,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSwitchboard, kullanıcıların web3 ve DeFi uygulamaları için hızlı, özelleştirilebilir ve doğrulanabilir veri akışlarını izin gerektirmeden oluşturmalarına olanak tanıyan her şeyi bilen bir oracle'dır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.