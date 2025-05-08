SXT

Space and Time (SXT), akıllı sözleşmelere güvenilir veri işleme sunmak için merkeziyetsiz bir veri ambarında sıfır bilgi (ZK) kanıtlarını ölçeklendirir. Büyük zincirlerden endekslediğimiz kapsamlı blok zinciri verilerini uygulamanızın verileriyle veya diğer zincir dışı veri kümeleriyle birleştirmek için SXT'yi kullanabilirsiniz. SQL'in kanıtı, akıllı sözleşmenizin kendi zincirindeki veya diğer zincirlerdeki etkinlik hakkında karmaşık sorular sormasına ve bir sonraki blokta ZK ile kanıtlanmış bir yanıt almasına olanak tanıyan SXT'nin saniyenin altında ZK yardımcı işlemcisidir.

Kripto AdıSXT

SıralamaNo.443

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,48%

Dolaşımdaki Arz1 400 000 000

Maksimum Arz5 000 000 000

Toplam Arz5 000 000 000

Dolaşım Oranı0.28%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1868671285494208,2025-05-08

En Düşük Fiyat0.0317568881817481,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
SXT/USDC
Space and Time
