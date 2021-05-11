SYLO

Sylo, veri ve içeriğin birlikte çalışma şeklini yeniden tasarlıyor. Açık meta veri tabanında birlikte çalışabilirlik merkezi olan The Root Network üzerine inşa edilen Sylo, kullanıcılar ve değer verdikleri şeyler hakkındaki veriler için birlikte çalışabilirliği ve oracle'ları güçlendiren bir veri altyapı katmanıdır.

Kripto AdıSYLO

SıralamaNo.2361

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz7,749,652,100

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7749%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.01490919,2021-05-11

En Düşük Fiyat0.000063251568856818,2025-11-14

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

