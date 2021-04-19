SYL

myDid uygulaması, merkeziyetsiz dijital kimliklerin oluşturulması ve yönetilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. myDid'in "Topluluk Stüdyosu", toplulukların yönetiminin yanı sıra rozetlerin oluşturulmasına ve dağıtılmasına izin vererek bu teklifi geliştirir, böylece becerilerin ve bireysel katkıların tanınmasını kolaylaştırır. Bu araçlar birlikte dijital kimlik yönetimi için kapsamlı bir ekosistem oluşturmaktadır.

Kripto AdıSYL

SıralamaNo.2221

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz7,728,437,006.830085

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,819,130,576

Dolaşım Oranı0.7728%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.01341343,2021-04-19

En Düşük Fiyat0.000048741685165024,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

