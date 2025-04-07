SYRUP

Maple, "DeFi'nin Kurumsal Borç Vericisi"dir. Maple, kurumsal kredilendirme ve DeFi'nin en iyi yönlerini birleştirerek istikrarlı ve hızlı bir büyüme sağladı. Maple, 2022 kredi krizinden daha güçlü çıktı ve DeFi kredilendirme alanının yeniden inşasında önemli bir rol oynadı. Gerçek zamanlı olarak doğrulanabilen şeffaf, yüksek teminatlı krediler sağlıyoruz. Kurumsal odağımız, emsallerimizden daha yüksek getirileri ölçeklendirmemizi ve tutarlı bir şekilde sunmamıza olanak sağladı.

Kripto AdıSYRUP

SıralamaNo.128

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.79%

Dolaşımdaki Arz1,138,689,196.058532

Maksimum Arz∞

Toplam Arz1,216,127,147.9985635

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.657413334753943,2025-06-25

En Düşük Fiyat0.08489010973895052,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMaple, "DeFi'nin Kurumsal Borç Vericisi"dir. Maple, kurumsal kredilendirme ve DeFi'nin en iyi yönlerini birleştirerek istikrarlı ve hızlı bir büyüme sağladı. Maple, 2022 kredi krizinden daha güçlü çıktı ve DeFi kredilendirme alanının yeniden inşasında önemli bir rol oynadı. Gerçek zamanlı olarak doğrulanabilen şeffaf, yüksek teminatlı krediler sağlıyoruz. Kurumsal odağımız, emsallerimizden daha yüksek getirileri ölçeklendirmemizi ve tutarlı bir şekilde sunmamıza olanak sağladı.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.