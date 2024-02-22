TADA

Ta-da, görevlerin nasıl yerine getirildiğini ve ödüllendirildiğini değiştiren devrim niteliğinde bir mikro görev platformudur. İlk merkeziyetsiz ve güvenli Web3 mikro görev platformu olmak için çalışıyoruz. Amacımız, tek bir çözümle birden fazla piyasayı altüst etmektir. İlgili topluluğumuz tarafından tamamlanan görevlerin yüksek kalitesini vurgulayarak mikro görevlerde devrim yaratıyoruz.

Kripto AdıTADA

SıralamaNo.2029

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz671,795,399

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.6717%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.48655235282912385,2024-02-22

En Düşük Fiyat0.001365275484804256,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriEGLD

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

ELIZAOS Etkinliği2000g
TADA/USDT
Tada
