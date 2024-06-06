TAIKO

Taiko tamamen izne tabi olmayan ve merkeziyetsiz bir Ethereum eşdeğeri ZK-Rollup'tır. Bu, Taiko kullanmanın Ethereum kullanmakla tamamen aynı olduğu anlamına gelir. Taiko yalnızca tüm EVM işlem kodlarını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda tam JSON-RPC yürütme istemci API'sini de destekler.

Kripto AdıTAIKO

SıralamaNo.531

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.17%

Dolaşımdaki Arz193,350,603.2257141

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1933%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.272762030531162,2024-06-06

En Düşük Fiyat0.18259807775924403,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

TAIKO/USDT
Taiko
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TAIKO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
