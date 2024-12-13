TAI

TARS Protokolü, projeleri son teknoloji yapay zeka çözümleri ve tek duraklı BaaS ( Hizmet olarak Blok Zinciri) ile güçlendirmek için tasarlanmış, yapay zeka odaklı, ölçeklenebilir bir Web3 modüler altyapı platformudur. TARS, yapay zeka destekli araçlar ve hizmetler için birleşik bir platform sağlayarak yapay zeka ve Web3 dünyaları arasındaki boşluğu doldurmayı, kuruluşların ve bireylerin Web2'den Web3'e kolayca geçiş yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıTAI

SıralamaNo.695

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.23%

Dolaşımdaki Arz892,189,753.9

Maksimum Arz999,999,988

Toplam Arz892,189,753.9

Dolaşım Oranı0.8921%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.49410794501545524,2024-12-13

En Düşük Fiyat0.02315821757289225,2025-04-17

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

