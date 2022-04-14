TAKER

Taker, tüm kısmi Bitcoin sahipleri için Bitcoin kazançlarını demokratikleştirmek üzere tasarlanmış ilk ve en büyük Bitcoin ekosistem teşvik protokolüdür. Bitcoin Teşvik Katmanı olarak hizmet veren Taker, milyonlarca kullanıcının Bitcoin ve türevlerini benimsemesini, elinde tutmasını ve kullanmasını teşvik etmek için birden fazla ödül çerçevesinden yararlanır.

Kripto AdıTAKER

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaTaker, tüm kısmi Bitcoin sahipleri için Bitcoin kazançlarını demokratikleştirmek üzere tasarlanmış ilk ve en büyük Bitcoin ekosistem teşvik protokolüdür. Bitcoin Teşvik Katmanı olarak hizmet veren Taker, milyonlarca kullanıcının Bitcoin ve türevlerini benimsemesini, elinde tutmasını ve kullanmasını teşvik etmek için birden fazla ödül çerçevesinden yararlanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.