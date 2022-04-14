TAKE

OVERTAKE, Sui üzerinde 55 milyar doların üzerinde Web2 oyun varlığı likiditesini zincir üzerinde sunmak üzere tasarlanmış yeni nesil oyun varlığı pazarını oluşturmaktadır. Misyonumuz, zincir üzerinde emanet ve zorunlu ortak mülkiyet ile başlayarak, ardından doğrudan stüdyo entegrasyonları yoluyla oyun varlıklarının doğrulanmış, değiştirilemez mülkiyetini mümkün kılarak, oyun sektöründeki sorunlu mülkiyet ve ödeme altyapısını düzeltmektir.

Kripto AdıTAKE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

Sektör

