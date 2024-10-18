TANPIN

Tanpin, zincir dışı oyunları Web 3.0 ile birleştiren yeni nesil bir pazar yeridir. Blok zincirinde NFT'ler ve oyun ödül havuzları kullanarak oyun geliştiricileri ve oyuncular için güvenilir bir gelir akışı oluşturmayı hedefliyoruz.

Kripto AdıTANPIN

SıralamaNo.8230

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.4424321161200213,2024-10-18

En Düşük Fiyat0.07184492268184435,2025-02-03

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

