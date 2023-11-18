TAONU

TAONU, ERC20 standardı altında Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan merkeziyetsiz bir meme tokenidir. Taoizm ilkelerinden ve Bittensor ağının yenilikçi teknolojisinden esinlenen TAONU, Bittensor ekosistemine ve geniş kripto dünyasına anlamlı bir şekilde katkıda bulunarak bir meme tokeninden daha fazlası olmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıTAONU

SıralamaNo.7469

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz926,672,684.8454887

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04150815530517894,2024-03-17

En Düşük Fiyat0.00001806850517064,2023-11-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.