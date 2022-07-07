TAVA

ALTAVA, hızla büyüyen sanal moda endüstrisinin lideridir ve oyun, VR/AR, uzamsal bilgi işlem, e-ticaret ve web entegrasyonları için 3D varlıklar üretmeye odaklanan dikey bir yapay zekâ platformu hizmeti sunmaktadır. ALTAVA, sanal deneyimler sunmaları için LVMH, Fendi, Balmain, Prada gibi 40'tan fazla küresel lüks marka ile çalışmıştır. Hissedarları arasında Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment ve diğerleri bulunmaktadır.

Kripto AdıTAVA

SıralamaNo.1366

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.14%

Dolaşımdaki Arz695,877,944.465572

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.447659566153262,2022-07-07

En Düşük Fiyat0.005005510567389189,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaALTAVA, hızla büyüyen sanal moda endüstrisinin lideridir ve oyun, VR/AR, uzamsal bilgi işlem, e-ticaret ve web entegrasyonları için 3D varlıklar üretmeye odaklanan dikey bir yapay zekâ platformu hizmeti sunmaktadır. ALTAVA, sanal deneyimler sunmaları için LVMH, Fendi, Balmain, Prada gibi 40'tan fazla küresel lüks marka ile çalışmıştır. Hissedarları arasında Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment ve diğerleri bulunmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.