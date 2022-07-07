TAVA

ALTAVA, hızla büyüyen sanal moda endüstrisinin lideridir ve oyun, VR/AR, uzamsal bilgi işlem, e-ticaret ve web entegrasyonları için 3D varlıklar üretmeye odaklanan dikey bir yapay zekâ platformu hizmeti sunmaktadır. ALTAVA, sanal deneyimler sunmaları için LVMH, Fendi, Balmain, Prada gibi 40'tan fazla küresel lüks marka ile çalışmıştır. Hissedarları arasında Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment ve diğerleri bulunmaktadır.

HakkındaALTAVA, hızla büyüyen sanal moda endüstrisinin lideridir ve oyun, VR/AR, uzamsal bilgi işlem, e-ticaret ve web entegrasyonları için 3D varlıklar üretmeye odaklanan dikey bir yapay zekâ platformu hizmeti sunmaktadır. ALTAVA, sanal deneyimler sunmaları için LVMH, Fendi, Balmain, Prada gibi 40'tan fazla küresel lüks marka ile çalışmıştır. Hissedarları arasında Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment ve diğerleri bulunmaktadır.

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
