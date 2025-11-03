TEAFI

Tea-Fi to DeFi SuperApp, który upraszcza zarabianie i usuwa bariery w dostępie do zdecentralizowanych finansów. Zasilany przez TeaPOT, silnik płynności należący do protokołu, który recyklinguje realny zysk z powrotem do użytkowników, Tea-Fi łączy generowanie zysku, swapowanie i narzędzia gas w jednym, spójnym interfejsie. Dzięki Easy-Gas, SuperSwap i Tea-Fi Vaults użytkownicy uzyskują dostęp do wyselekcjonowanych ścieżek zarobkowych bez potrzeby zarządzania wieloma tokenami czy platformami. Zaprojektowany z myślą o prostocie i trwałości, Tea-Fi napędza realny zysk, wykupy tokenów i długoterminowy rozwój.

Kripto AdıTEAFI

SıralamaNo.1533

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)44.94%

Dolaşımdaki Arz50,010,000

Maksimum Arz300,000,000

Toplam Arz300,000,000

Dolaşım Oranı0.1667%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5015160151442424,2025-11-03

En Düşük Fiyat0.04115838347746122,2025-11-15

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaTea-Fi to DeFi SuperApp, który upraszcza zarabianie i usuwa bariery w dostępie do zdecentralizowanych finansów. Zasilany przez TeaPOT, silnik płynności należący do protokołu, który recyklinguje realny zysk z powrotem do użytkowników, Tea-Fi łączy generowanie zysku, swapowanie i narzędzia gas w jednym, spójnym interfejsie. Dzięki Easy-Gas, SuperSwap i Tea-Fi Vaults użytkownicy uzyskują dostęp do wyselekcjonowanych ścieżek zarobkowych bez potrzeby zarządzania wieloma tokenami czy platformami. Zaprojektowany z myślą o prostocie i trwałości, Tea-Fi napędza realny zysk, wykupy tokenów i długoterminowy rozwój.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
TEAFI/USDT
TeaFi
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TEAFI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TEAFI/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TEAFI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...