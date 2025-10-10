TERRA

Terraport, Terra Classic blok zincirinde akıllı sözleşmeler kullanan ve kendi kendini sonsuza kadar sürdürebilen döngüsel bir ekonomi modeline dayanan otonom bir DeFi platformudur. Tüm ekosistem, platformun çeşitli özelliklerine erişmek için kullanılacak $TERRA adlı yerel bir deflasyonel token tarafından desteklenmektedir.

Kripto AdıTERRA

SıralamaNo.5499

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz634,936,038

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.01262492054957621,2025-10-10

En Düşük Fiyat0.002282525446831912,2025-11-16

Herkese Açık Blok ZinciriLUNA

HakkındaTerraport, Terra Classic blok zincirinde akıllı sözleşmeler kullanan ve kendi kendini sonsuza kadar sürdürebilen döngüsel bir ekonomi modeline dayanan otonom bir DeFi platformudur. Tüm ekosistem, platformun çeşitli özelliklerine erişmek için kullanılacak $TERRA adlı yerel bir deflasyonel token tarafından desteklenmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
TERRA/USDT
Terraport
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TERRA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TERRA/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TERRA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...