TERRA

Terraport, Terra Classic blok zincirinde akıllı sözleşmeler kullanan ve kendi kendini sonsuza kadar sürdürebilen döngüsel bir ekonomi modeline dayanan otonom bir DeFi platformudur. Tüm ekosistem, platformun çeşitli özelliklerine erişmek için kullanılacak $TERRA adlı yerel bir deflasyonel token tarafından desteklenmektedir.

Kripto AdıTERRA

SıralamaNo.5499

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz634,936,038

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.01262492054957621,2025-10-10

En Düşük Fiyat0.002282525446831912,2025-11-16

Herkese Açık Blok ZinciriLUNA

