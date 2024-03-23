TES

Titan Alım Satım Platformu, en üst düzey yatırım alım satım algoritmasını kullanan, kullanıcı dostu arayüze sahip Blast Chain'de en son yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş, öncü, her şey dahil ve yüksek performanslı bir alım satım platformudur. Gelecekte DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace ve DEX'i dağıtma planları ile Terminal Alım Satımı, Arbitraj Alım Satımı dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi özellikler araştırılmış ve tanıtılmıştır.

Kripto AdıTES

SıralamaNo.3191

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz10,000,000

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0001327546551544,2024-03-23

En Düşük Fiyat0.003076060331263499,2025-06-15

Herkese Açık Blok ZinciriBLAST

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

ELIZAOS Etkinliği2000g
TES/USDT
Titan
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TES)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
