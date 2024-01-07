TET

Tectum, Tectum Tanıtım Belgesinde açıklandığı gibi tescilli Kullanım Kanıtı (PoU) Konsensüsü ve süper hızlı Ağ Protokolü kullanan tek Blok Zincir ağıdır. PoU protokolü, veri dağıtımını optimize eder ve Ağ Protokolü, düğümlerin saniyede 1 Milyondan fazla dijital olayı dağıtmasını ve doğrulamasını sağlayarak Tectum'u açık ara dünyanın en hızlı Blok Zinciri yapar.

Kripto AdıTET

SıralamaNo.1309

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.68%

Dolaşımdaki Arz9,934,590.70295624

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı0.9934%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği45.24342090893949,2024-01-07

En Düşük Fiyat0.34821281324983916,2025-07-04

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

