TEVA

Tevaera, ZK Stack ve AI tarafından desteklenen, eğlenceli ve adil olacak şekilde tasarlanmış, UX öncelikli bir oyun ekosistemidir. Bir milyondan fazla Soulbound Oyuncusu ile Tevaera, Teva Chain tarafından desteklenen çok türlü Web3 oyunları, yenilikçi oyun aracıları ve sağlam bir oyun yığını aracılığıyla oyun oynamayı yeniden tanımlamak için topluluk odaklı bir misyona sahiptir.

Kripto AdıTEVA

SıralamaNo.2089

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz489,913,207

Maksimum Arz0

Toplam Arz4,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.02957069755751843,2025-02-19

En Düşük Fiyat0.001579310481988464,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaTevaera, ZK Stack ve AI tarafından desteklenen, eğlenceli ve adil olacak şekilde tasarlanmış, UX öncelikli bir oyun ekosistemidir. Bir milyondan fazla Soulbound Oyuncusu ile Tevaera, Teva Chain tarafından desteklenen çok türlü Web3 oyunları, yenilikçi oyun aracıları ve sağlam bir oyun yığını aracılığıyla oyun oynamayı yeniden tanımlamak için topluluk odaklı bir misyona sahiptir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.